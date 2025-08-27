پخش زنده
امروز: -
دو محقق مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی پس از سه سال کار روی ۱۸ رقم تمشک وارداتی از ایتالیا، موفق به یافتن گونههایی سازگار با منطقه الموت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این ارقام جدید با استفاده از روش کشت داربستی احداث شدهاند تا حداکثر بهرهوری را داشته باشند. جالب اینجاست که این تمشکها تا ماه دی نیز باروری خود را حفظ میکنند که این تداوم در باردهی، تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی کشاورزان منطقه خواهد داشت.
تمشک، علاوه بر طعم دلپذیر، سرشار از مواد معدنی، ویتامینها، آنتوسیانینها، اسیدهای چرب غیر اشباع و ترکیبات فنولی است.
این میوه جنگلی، به دلیل خواص آنتیاکسیدانی قوی، در درمان بیماریهایی نظیر سرطان، بیماریهای قلبی-عروقی، دیابت و چاقی موثر شناخته شده است.
این طرح تحقیقاتی، طی سه سال گذشته در ایستگاه تحقیقاتی جهاد کشاورزی استان قزوین در حال اجرا بوده و با آزمون و خطا، بهترین ارقام شناسایی شدهاند.
تلاش بر این است که با اتمام این طرح در سال آینده، برترین ارقام به باغداران و علاقمندان معرفی شوند تا شاهد رشد و توسعه کشت این میوه ارزشمند در سطح استان باشیم.