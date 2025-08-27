به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مهدی ناصری افزود: ۷۵ درصد راه‌های فرعی و روستایی شهرستان فریمان، هنوز به صورت خاکی باقی مانده و فاقد آسفالت است.

او ادامه داد: از مجموع ۷۰۰ کیلومتر راه فرعی و روستایی در شهرستان، حدود ۵۰۰ کیلومتر هنوز به صورت خاکی باقی مانده و فاقد آسفالت است و این جاده‌ها عموماً باریک و بدون شانه خاکی هستند و مشکلات متعددی را برای ساکنان ایجاد کرده‌اند.

این مسئول افزود: این در حالی است که فریمان به عنوان دروازه ورودی کلانشهر مشهد از سمت شهرستان‌های مرزی شرق استان، نیازمند توجه بیشتری است و علاوه بر آن، روزانه حدود ۳۰ هزار خودرو سبک و سنگین از این مسیر عبور می‌کنند.

ناصری با بیان اینکه شهرستان فریمان دارای ۲۶۰ کیلومتر جاده بین‌شهری و بیش از ۷۰۰ کیلومتر جاده فرعی و روستایی است، گفت: اگرچه در ماه‌های اخیر بخشی از عملیات ترمیم و اصلاح جاده‌های اصلی انجام شده است، اما هنوز بسیاری از این مسیر‌ها به روکش آسفالت نیاز دارند و البته با توجه به شرایط آب‌وهوایی سردسیر منطقه، تسریع در تأمین اعتبار و تکمیل این طرح‌ها اهمیت زیادی دارد.

آسفالت کنارگذر فریمان با مشارکت شهرداری و راهداری

فرماندار فریمان اعلام کرد: طرح روکش آسفالت کنارگذر شهر با مشارکت شهرداری فریمان و اداره کل راهداری خراسان رضوی در حال انجام است.

مهدی ناصری با حضور در محل اجرای طرح روکش آسفالت کنارگذر شهر، روند پیشرفت این طرح را بررسی کرد و به خبرنگار ما گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی فریمان، ضرورت دارد اجرای روکش آسفالت کنارگذر شهر که از وضعیت نامناسبی برخوردار بود، تا پیش از فرارسیدن فصل سرما به اتمام برسد.

وی یادآور شد: در تماس با مدیرکل راهداری استان، بر تخصیص و تحویل فوری قیر موردنیاز برای این طرح به شهرداری فریمان که به صورت مشارکتی در این طرح همکاری می‌کند، تاکید شد.

فرماندار فریمان با اشاره به پیگیری‌های دکتر قاضی‌زاده، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، گفت: تکمیل و بهسازی آسفالت محور مشهد-فریمان تا قبل از شروع فصل سرما به عنوان مطالبه جدی مردمی اهمیت ویژه‌ای دارد.

این مسئول افزود: بخشی از این طرح با مشارکت شهرداری فریمان و راهداری استان و با تأمین ۵۰۰ تن قیر از محل راهداری و اجرا توسط شهرداری، به اتمام رسیده و بخشی هم اکنون در حال انجام است.