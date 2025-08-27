پخش زنده
سه قاتل فراری در شهرستان ایذه به دام پلیس افتادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده انتظامی شهرستان ایذه گفت: به دنبال کشف جسد یک خانم در آبهای همجوار این شهرستان، اقدامات پلیسی جهت بررسی علل حادثه آغاز شد.
سرهنگ حشمت الله بستامی افزود: کارآگاهان پلیس با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی ۳ قاتل فراری را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتهای مقتدرانه آنها را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایذه با اشاره به کشف یک قبضه سلاح گرم به کار رفته در قتل، طلاجات و یک دستگاه خودرو با پلاک جعلی، بیان کرد: متهمان در تحقیقات پلیس ضمن اعتراف به جرم سرقت طلاجات را عامل قتل بیان کردند و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.