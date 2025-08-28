پخش زنده
مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ سالهای است که در ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ بهصورت مرموزی ناپدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ۳۹ سالهای است که از حدود ۸ سال پیش در شهر لیون فرانسه زندگی میکرد.
او در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ بهصورت مرموزی ناپدید شد و این موضوع توسط خانوادهاش به مقامات ایرانی گزارش شد.
پس از پیگیریها، مشخص شد که او توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است.
مقامات قضایی فرانسوی گفتند که مهدیه اسفندیاری که حدود یک و نیم ماه قبل بازداشت شده، متهم به تبلیغ و دفاع از تروریسم است. مقامات فرانسوی تاکنون دربارۀ پروندۀ این زن ایرانی سکوت کرده بودند.
سرانجام بعد از یک سکوت طولانی، مقامات قضایی فرانسه توضیحات مختصری دربارۀ وضعیت مهدیه اسفندیاری ارائه کردند. وی در حال حاضر در زندان «فرن»، در ۲۵ کیلومتری پاریس به سر میبرد.
دادسرای پاریس میگوید که در پاییز سال گذشته (نوامبر ۲٠۲۴)، پیگیری و تحقیق دربارۀ چند کانال مختلف در شبکههای اجتماعی (از جمله ایکس و اینستاگرام) آغاز شد. محتوای صفحات موردنظر به دلیل «ترغیب به تروریسم در فضای مجازی و توهین و دشنام به خاطر مذهب یا تبار اشخاص» خلاف قانون تشخیص داده شده است.
رادیو بینالمللی فرانسه نوشته به نظر میرسد که فعالیت این کانالها از حدود سه هفته بعد از حملۀ هفتم اکتبر حماس به اسرائیل (۲٠۲۳)، توجه وزارت کشور فرانسه را برانگیخته است.
اما آرمین عارفی، خبرنگار هفتهنامۀ فرانسوی لوپوئن که این ماجرا را از آغاز دنبال کرده، مینویسد که در شبکههای اجتماعی هیچ مطلبی از مهدیه اسفندیاری که ارتباطی با اسرائیل، فلسطین یا غزه داشته باشد، نیافته است. ولی برخی از فعالان طرفدار فلسطین گفتهاند که خانم اسفندیاری بعد از انتشار پیامهایی در تلگرام، دربارۀ «نسلکشی در غزه» بازداشت شده است.
یک نفر دیگر که هویتش اعلام نشده نیز با اتهامی مشابه بازداشت شده. به درستی معلوم نیست که این فرد و مهدیه اسفندیاری مشترکاً کانالهایی را اداره میکردهاند یا جداگانه فعالیت داشتهاند.
سکوت طولانی و غیرمعمول مسئولان فرانسوی باعث شده که برخی رسانهها حساسیت بیشتری به این پرونده نشان دهند.