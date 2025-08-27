

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی در برنامه گفتمان هفته شبکه خاوران گفت: نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی و بنیاد نخبگان استان با این همایش فرش قرمزی برای نخبگان پهن خواهد کرد افزود: دیپلماسی اقتصادی از جمله سفر استاندار به ولایت‌های فراه و هرات، بازدید از جاده ماهیرودبه فراه، سفر هیئت‌های تجاری و خصوصی از استان به کشور‌های دیگر و از کشور‌های دیگر به استان از جمله فعالیت‌های ما است و کارکرد بعدی ما در حوزه امور کنسولی به ایرانیان خارج از کشور است که در این خصوص تسهیلاتی ارائه می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در این همایش مهمانانی از وزارت امور خارجه و بنیاد ملی نخبگان حضور دارند افزود: در این همایش ارائه تسهیلات به نخبگان تبیین می‌شود.

وی همچنین از دایر شدن دبیرخانه دائمی همایش فرزانگان از تبار خاوران در پارک علم و فناوری استان خبر داد و گفت: شماره‌ی این دبیرخانه و اتاق فکر ۰۹۰۲۶۰۸۱۶۷۶ است.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی نیز در این برنامه با اشاره به اینکه همایش فرزانگان از تبار خاوران با همکاری دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان برگزار می‌شود گفت: نخبگان و سرآمدان زیادی داریم و ضرورت دارد که شبکه سازی عظیم از افراد متخصص داشته باشیم.

وی گفت: هر چه از ظرفیت خلاق نخبگان در جایگاه‌های علمی استفاده شود روند توسعه استان شتاب می گیرد.