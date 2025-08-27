به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره صمت میبد گفت: این نمایشگاه با محوریت اقلام ویژه مدارس در ۷۰ غرفه از استان یزد و استان‌های سراسر کشور برپا شده است.

میثم فلاح با بیان اینکه هدف از برپایی این نمایشگاه حمایت از واحد‌های تولیدی و مشاغل خانگی و صنایع دستی است، افزود: کیف و کفش، لوازم التحریر، پوشاک، مواد غذایی و بهداشتی با قیمت تولیدی در این نمایشگاه عرضه شده تا مردم بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند.

وی اظهار داشت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا تا یازدهم شهریور در مصلی آیت الله اعرافی برپاست و شهروندان می‌توانند همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ از این نمایشگاه دیدن کنند.