مهدیه اسفندیاری، بانوی شجاع ایرانی که در دفاع از مردم مظلوم فلسطین به صورت غیر قانونی در فرانسه زندانی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اسفند ماه سال گذشته مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن در لیون فرانسه می‌باشد که در فضای مجازی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت نسل کشی در غزه فعالیت می‌کند.

دولت فرانسه که خود را مهد دموکراسی و آزادی بیان در جهان معرفی می‌کند این بانوی شجاع ایرانی را فقط به جرم حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین بازداشت کرده است و تاکنون آزاد نشده است.

کشور جمهوری اسلامی ایران تمامی تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای آزادی بانو مهدیه اسفندیاری انجام داده است و شهروندان کشورمان و سایر مردم حامی فلسطین خواستار آزادی فوری این بانوی شجاع ایرانی شدند.