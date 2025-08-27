پخش زنده
هواشناسی خوزستان: رطوبت و افزایش جریانات جنوبی برای خوزستان پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم استقرار جریانات جنوبی است که، تا روزهای آغازین هفته پیش رو علاوه بر سواحل و مناطق جنوب شرقی، در مناطق جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخشهای شمالی استان به تناوب (به ویژه در روز پنجشنبه) شاهد افزایش رطوبت و شرجی خواهیم بود.
در این ایام با توجه به افزایش رطوبت، افزایش ابر در ارتفاعات و مه رقیق در نوار ساحلی و مناطق جنوبی دور از انتظار نیست.
در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۹ و ایذه با دمای ۲۵.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۷ و کمینه دمای ۲۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.