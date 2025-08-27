مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در نشست با خبرنگاران گفت: کردستان درتسهیل‌گری صدور مجوز‌های قانونی کسب و کار برای فعالان اقتصادی رتبه‌های برتر کشوری را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر کل اقتصاد و دارایی کردستان با بیان اینکه ۸۹ درصد صدور مجوز‌های قانونی کسب و کار در استان به صورت الکترونیکی انجام شده است گفت: این آمار درسال گذشته ۷۸ درصد بوده است.

مشیرپناهی همچنین از صدور ۲۷ فقره مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی با بیش از ۷۴۷ میلیون دلار در استان خبر داد.

مدیر کل اقتصاد و دارایی کردستان در این نشست ارزش ریالی املاک مازاد استان را ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.