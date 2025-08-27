نایب قهرمان جهان و المپیک در هفته نخست لیگ برتر وزنه برداری ایران حدنصاب مجموع ۴۶۱ کیلوگرم را ثبت کرد و بر سکوی نخست دسته فوق سنگین ایستاد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی هفته نخست لیگ برتر وزنه‌برداری ایران، رقابت دسته‌های وزنی ۱۱۰ و فوق سنگین برگزار شد که علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی در دسته فوق سنگین بر سکوی قهرمانی ایستادند.



نصیری یکه‌تاز رقابت وزنه‌برداران ۱۱۰ کیلوگرم

در دسته ۱۱۰ کیلوگرم، علیرضا نصیری، رضا دهدار و مهدی کرمی در قالب تیم‌های باشگاهی خود برای ملی‌پوش شدن هم رقابت داشتند که نصیری توانست برنده این رقابت باشد.

این رقابت‌ها حکم رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری ایران برای تعیین فهرست ۱۰ نفره (هشت نفر اصلی به همراه دو نفر ذخیره) رقابت‌های قهرمانی جهان را هم داشت.

نتایج دسته ۱۱۰ کیلوگرم به شرح زیر است:

۱- علیرضا نصیری از مناطق نفت‌خیز جنوب با رکورد ۱۹۰ یک‌ضرب، ۲۲۷ دوضرب و مجموع ۴۱۷ کیلوگرم

۲- رضا دهدار از ملی حفاری با رکورد ۱۸۰ یک‌ضرب، ۲۰۸ دوضرب و مجموع ۳۸۸ کیلوگرم

۳- مهدی کرمی از ملی حفاری با رکورد ۱۷۵ یک‌ضرب، ۲۱۳ دوضرب و مجموع ۳۸۸ کیلوگرم

نتایج دسته ۱۱۰+ کیلوگرم به شرح زیر است:

۱- علی داودی از تیم سپاهان با رکورد ۲۰۵ یک‌ضرب، ۲۵۶ دوضرب و مجموع ۴۶۱ کیلوگرم

۲- آیت شریفی از تیم مناطق نفت خیز جنوب با رکورد ۲۰۶ یک‌ضرب، ۲۵۲ دوضرب و مجموع ۴۶۰ کیلوگرم

۳- رضا حسن پور از مناطق نفت خیز جنوب با رکورد ۱۸۳ یک‌ضرب، ۲۲۱ دوضرب و مجموع ۴۰۴ کیلوگرم