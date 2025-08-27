به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۴ با اشاره به برگزاری ویژه برنامه دور دور تراپی ویژه مادران و دختران منطقه ۴ گفت: رویداد دوردورتراپی، یک اردوی آموزشی– تفریحی با حضور مشاورین و متخصصین حوزه نوجوان است که باهدف بهبود روابط مادران و دختران برگزار شد.



میر ابوطالبی افزود: در این رویداد هیجان انگیز نقش مادر و دختر جابه جا شده، هرکدام با چالش‌های نقش دیگری رو به رو می‌شوند و برای حل این موانع تلاش می‌شود علاوه بر تفریح و بازی، با حضور در کارگاه‌های تخصصی مجزا و مشترک، روابط مادر و دختر تقویت شده و ارتقاء یابد.



وی در ادامه مخاطبان این رویداد را ۴۰ نفر از دختران ۱۲ تا ۱۶ ساله به همراه مادرانشان اعلام کرد و گفت: رویداد دور دور تراپی با استقبال بیش از ۸۰ نفر از مادران و دختران منطقه ۴ روز سه شنبه ۴ شهریور در پارک آموزش ترافیک منطقه ۴ برگزار شد و دراین ویژه برنامه شاد و مهیج، دختران همراه مادرانشان در ۷ گروه ۱۲ تا ۱۴ نفره با هم رقابت کردند.



میر ابوطالبی همچنین از اجرای نمایش مهمترین چالش‌های مادر، دختری توسط گروه‌های شرکت کننده خبر داد و گفت: هریک از گروه‌ها با هم اندیشی و راهنمائی یک مربی، یکی از مهمترین چالش‌های مادر، دختری را به عنوان موضوع اجرای نمایش انتخاب و اجرا کردند که پس اجرای نمایش به گروه هائی که بهترین موضوع، اجرا، راهکار و رفتار جمعی را ارائه دادند، کاپ قهرمانی و هدیه تقدیم شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۴ در ادامه گفت: با هدف ثبت یک روز پرهیجان و شاد ویژه مادران و دختران، از گروه‌های شرکت کننده در این رویداد عکس یادگاری گرفته شد که پس از چاپ به ایشان اهدا شد.

او هدف از برگزاری این رویداد را تقویت ارتباط عاطفی و اجتماعی میان والد و فرزند و آشنایی مادران با رو شهای تربیتی مؤثرتر برشمرد.