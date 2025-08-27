پخش زنده
کمپ گردشگری سجاس پارک ملت سجاس به مناسبت هفته دولت با حضور مریم جلالی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مریم جلالی اظهار کرد: کمپ گردشگری در پارک ملت سجاس با مشارکت اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان و شهرداری سجاس در این شهر ایجاد شده است که امروز در هفته دولت افتتاح شد.
معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی افزود: به لزوم بهبود شرایط خدماتدهی به گردشگران به ویژه نمازخانه و سرویسهای بهداشتی و نیز تکمیل راه دسترسی در خدمات گردشگری تاکید و تصریح کرد: ارائه خدمات مناسب میتواند به ماندگاری گردشگران در استان کمک کند.
او گفت: در این کمپ گردشگری نمازخانه، سرویسهای بهداشتی و محوطه مناسب برای رفاه حال گردشگران ایجاد شده است و ۴۰ میلیارد ریال برای این پروژه سرمایهگذاری شده است.
او گفت: با ظرفیتهایی که در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار دارد امیدواریم تعداد نمازخانهها و کمپ به رقم قابل توجهی افزایش یابد.