به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وی افزود: خط تعلیق که پایه خط نستعلیق است و ایرانی‌ترین خطی است که در میان هنرمندان رواج دارد که وارد دوسالانه خوشنویسی شده است.

هوشمندی ادامه داد: در این دوسالانه بخش پژوهش و علمی خوشنویسی هم اضافه شده تا پژوهندگان این حوزه هم بتوانند دست آورد‌های خود را در اختیار هنرمندان بگذارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خط‌های نوین هم در دوسالانه امسال وارد عرصه رقابت با خط‌های کلاسیک می‌شوند.

هوشمندی خاطرنشان کرد: حفظ امنیت روانی در جامعه و خانواده از وظایف اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است و صیانت از رسانه‌های اصیل و حمایت از گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان در اولویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

هوشمند یادآور شد: یک اتفاق فرهنگی ملی در استان قزوین روی داده که از نگاه مجموعه مقام معظم رهبری، قزوین به عنوان پایتخت سردار آزادگان شناخته شده است، همچنین اینکه قزوین در کنار استان‌های مهم کشور از جمله مازندران، گیلان، اصفهان و آذربایجان غربی جزو پنج استان برتر دوستدار کتاب تعیین شده، دستاورد بسیار مهمی به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: رضایتمندی عمومی و خواص را باید از یکدیگر تفکیک کرد، در برخی حوزه‌های تخصصی اهالی هنر باید اظهار نظر کنند، خوشبختانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تمامی سامانه‌های نظارتی استان جزو ادارات پاک بوده و کمترین میزان شکایت را به خود اختصاص داده است.