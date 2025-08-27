تلنگر این هفته، خانواده‌ای را روایت می‌کند که مدرسه‌ای را به روستای خرم آباد ابرکوه اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خانواده‌ای در روستای خرم آباد ابرکوه چند روز پیش و پس از فوت مادر خود تصمیم گرفتند هزینه برگزاری مراسم و تشریفات ختم و دسته‌های گل و بنر‌های تسلیت را به ساخت مدرسه روستا اهدا کنند.

دیگر خانواده‌ای این روستا هم تصمیم گرفتند این مساله را ادامه داده و هزینه مراسم‌ها و یادبود عزیزان درگذشته خود را به ساخت مدرسه اختصاص دهند.

بچه‌های روستا که پیش از این در یک مدرسه قدیمی و با کمترین امکانات به سختی تحصیل می‌کردند حالا با ساخت مدرسه جدید شادمان هستند.

برزگر رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه با تجلیل از این خانواده‌ها اظهار امیدواری کرد این مدرسه تا سال تحصیلی سال آینده افتتاح شود و در آن یادبودی به نام عزیزان درگذشته این روستا نصب خواهد شد.