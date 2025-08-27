به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرکل امور مالیاتی کردستان می‌گوید: در ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، ۲ هزار و ۲۸۸ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به ۱۷۰۲ نقطه شهری و روستایی استان پرداخت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

فعله‌گری با تأکید بر نقش این عوارض، در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی اظهارداشت: این منابع مالی مستقیم به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز می‌شود تا صرف بهسازی معابر، توسعه فضا‌های سبز، بهبود حمل‌ونقل عمومی و ارتقای خدمات شهری و روستایی شود.