به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سادات حسینی با حضور در استودیو خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: سال گذشته افزایش۵ درصدی ظرفیت در مسیر یزد ـ تهران و ۳۰ درصدی در مسیر یزد ـ مشهد داشتیم.

وی افزود: در زمینه صادرات بار هم ارسال بار‌های کلان و حجیم به کشور‌های همسایه نظیر کاشی و سرامیک به افغانستان انجام گرفت و صادرات به چین را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرکل راه آهن ادامه داد: قطار پنج ستاره در نیمه دوم سال آینده به یزد می‌آید و امیدواریم قطار مسافربری در برخی شهرستان‌ها نظیر مهریز و ابرکوه که شبکه ریلی دارند نیز به حرکت دربیاید.