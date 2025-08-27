انتخاب رئیس هیئت اسکی و ورزشهای زمستانی لرستان
مهدی شاه نصیری با کسب اکثریت آرا در مجمع انتخاباتی هیئت اسکی و ورزشهای زمستانی به عنوان رئیس این هیئت در استان انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، دومین دوره انتخابات هیئت اسکی و ورزشهای زمستانی استان لرستان با حضور اعضای مجمع انتخابات هیئت اسکی و رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی کشور در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.
در این انتخابات مهدی شاه نصیری با اخذ ۱۰ رای از ۱۳ رای به مدت ۴ سال بعنوان رئیس هیئت اسکی و ورزشهای زمستانی استان لرستان منتخب شد.
هچنین خانم مرضیه قلیان با اخذ ۱۱ رأی بعنوان نایب رئیس این هئیت منتخب شد.
آرش بهشتی، پیمان جمشیدوند و فرزانه خداداد بسحاق نیز به عنوان اعضای هیئت رئیسه برگزیده و معرفی شدند
پیش از این حجت الله آذر فر به مدت شش ماه سرپرستی این هیئت را برعهده داشت.