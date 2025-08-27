پخش زنده
با دستور استاندار خوزستان ، رهاسازی ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه های دز و کارون برای نجات نخیلات و بهبود کیفیت آب شرب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام استانداری خوزستان، این رهاسازی از شامگاه گذشته ۴ شهریور ۱۴۰۴، شروع شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت تا علاوه بر تأمین نیاز آبی نخیلات، شرایط بهتری برای شرب شهروندان فراهم شود.
این اقدام بر اساس مصوبه نشست شورای کشاورزی استان و با هماهنگی کامل مسئولان آب و کشاورزی انجام میشود و به گونهای برنامهریزی شده که ضمن حمایت از کشاورزی منطقه، اثرات مثبت آن بر اکوسیستم و کیفیت آب شرب به حداکثر برسد.
رهاسازی آب از سدهای دز و کارون نمونهای از مدیریت هوشمند منابع آبی و پاسخ سریع به نیازهای کشاورزی و زیستمحیطی استان است و گامی مهم در تأمین منابع پایدار آب در جنوب خوزستان محسوب میشود.