وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان نماینده عالی دولت در سفر به استان آذربایجان غربی، ۲۲۹ پروژه در حوزه‌های ارتباطی و زیرساختی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال را افتتاح خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفر سید ستار هاشمی به همراه جمعی از معاونان این وزارتخانه همزمان با هفته دولت انجام می‌شود و شامل مجموعه‌ای از برنامه‌ها از جمله افتتاح پروژه‌های ارتباطی و زیرساختی، بازدید از طرح‌های توسعه‌ای و نشست‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود.

افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی و بهره‌برداری از ۱۸۱ پروژه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان با اعتباری بالغ بر ۱۴۵۹۸.۳ میلیارد ریال از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر ارتباطات در این سفر است.

نشست با شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، امضای ۴ فقره تفاهم‌نامه و بازدید و افتتاح فضای کار اشتراکی پردیس دانشگاه ارومیه از دیگر برنامه‌های این سفر خواهد بود.

وزیر ارتباطات که به عنوان نماینده عالی دولت عازم آذربایجان غربی می‌شود، ۴۸ پروژه زیرساختی استان را با اعتباری بالغ بر ۵۷۵۰ میلیارد ریال افتتاح خواهد کرد که طرح توسعه پتروشیمی ارومیه از مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود.

این سفر با هدف تقویت ارتباط دولت با مردم، حمایت از زیست‌بوم نوآوری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در استان انجام می‌شود.

وزیر ارتباطات ابتدای هفته جاری و در آغاز هفته دولت نیز به استان یزد سفر کرده بود.