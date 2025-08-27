معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حضور ۱۲ درصدی زنان در کسب کار‌های دانش بنیان، گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان دولت چهاردهم، این میزان را به ۳۰ درصد برسانیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴، درباره محدودیت‌های موجود در عناوین استخدامی برای زنان گفت: من هنوز دفترچه را ندیده‌ام و امروز که شما اشاره کردید، متوجه شدم. رویکرد دولت این است که از تمامی ظرفیت‌های زنان استفاده کند. مطمئن باشید هر امکانی که فراهم باشد تا بتوانیم از ظرفیت زنان بهره‌برداری کنیم، دولت از آن دریغ نخواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت زنان سرپرست خانوار آسیب‌دیده در جنگ اخیر، افزود: متأسفانه در جنگ و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به کشورمان، جان‌های زیادی را از دست دادیم. بیش از ۵۰ کودک و بیش از ۱۲۰ زن و ۱۰۰۰ نفر از سربازان و فرماندهان میهن دوستمان شهید شدند.

بهروز آذر ادامه داد: این عزیزان در فرایند خود مورد توجه نیروهای مسلح و همچنین بنیاد شهید قرار دارند و مزایای لازم برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

بهروز آذر تاکید کرد: پیگیری حقوق این عزیزان در حال انجام است؛ از جمله موضوعات مرتبط با نیروهای مسلح و شهروندان که توسط بنیاد شهید در حال رسیدگی است. همچنین برای کسانی که منازلشان آسیب دیده، اسکان موقت فراهم شده و بازسازی خانه‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: در کنار این‌ها، تیمی از روانپزشکان مورد تأیید وزارت بهداشت نیز در محل سکونت این افراد مستقر شده‌اند تا به بهبود وضعیت روحی و جسمی آنها کمک کنند و از بار غم و رنج‌شان بکاهند.