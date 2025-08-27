به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر سراج معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران، از ارسال دادخواست حقوقی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه تا یک ماه آینده خبر داد.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران، در نشست تبیین اقدامات و پیگیری‌های حقوقی و حقوق بشری جنایات دشمن صهیونی که با حضور خانواده شهدای جنگ تحمیلی اخیر برگزار شد گفت: مستندات درباره ابعاد جنایات از جمله غیر نظامیان، تاسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌ها و صدا و سیما در حال تکمیل است تا به مراجع کیفری و حقوقی بین المللی منعکس شود.