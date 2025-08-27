تیم ملی والیبال ایران در دیداری دوستانه و تدارکاتی موفق به برتری مقابل مصر شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران که اردوی برون مرزی خود را از امروز (چهارشنبه پنجم شهریور) در شهر دوحه کشور قطر آغاز کرده است، از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه در نخستین دیدار تدارکاتی و دوستانه به مصاف تیم ملی مصر رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار با نتیجه سه به یک به پیروزی رسیدند تا در نخستین گام از پنج‌گانه تدارکاتی، فاتح میدان شوند. مصری‌ها در ست دوم این دیدار ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را به تیم ایران واگذار کردند.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی حاجی‌پور، یوسف کاظمی، محمد ولی‌زاده، جواد کریمی، پوریا حسین خانزاده و آرمان صالحی (لیبرو) ترکیب آغاز کننده تیم ایران را در این مسابقه دوستانه تشکیل دادند.

عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی، سیدعیسی ناصری، امیرحسین اسفندیار، علی حق‌پرست، احسان دانش‌دوست، امین اسماعیل‌نژاد، محمدرضا حضرت‌پور و نیما باطنی دیگر بازیکنان تیم ملی در اردوی دوحه هستند.

ملی پوشان والیبال ایران همزمان با پیگیری تمرینات در دوحه، دو دیدار تدارکاتی و دوستانه دیگر برابر قطر (۹ و ۱۱ شهریور) خواهند داشت و قبل از شروع مسابقات قهرمانی جهان نیز دو دیدار تدارکاتی با اسلوونی و آلمان در مانیل برگزار می‌کنند.

اعضای کادر فنی تیم ملی را نیز امیر خوش‌خبر (سرپرست)، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمدامین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره (ماسور) در اردوی برون مرزی دوحه تشکیل می‌دهند.

تیم‌های ملی والیبال ایران و مصر در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در گروه یک مسابقات قرار دارند و دو تیم ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۳ شهریور در دیدار رسمی این مسابقات به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم ملی والیبال مصر که عنوان قهرمانی سال ۲۰۲۳ قاره آفریقا را در پرونده افتخارات خود دارد، ۶ بار سابقه حضور در بازی‌های المپیک دارد که بهترین رتبه این تیم نهمی ۲۰۱۶ در برزیل است. همچنین این تیم امسال یازدهمین حضور خود در قهرمانی جهان را تجربه خواهد کرد. بهترین رتبه این تیم در قهرمانی جهان سیزدهمی سال ۲۰۱۰ است.