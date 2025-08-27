به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزپارت گفت: این حادثه صبح امروز چهارشنبه (پنجم شهریور) در مراتع و جنگل‌های جنگل‌های اطراف روستای سرصحرا خواجه انور از توابع بخش مرکزی این شهرستان رخ داد.

روح الله مومنی با اشاره به اینکه با اعلام وقوع این حادثه نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست و نیرو‌های مردمی به این منطقه اعزام شدند، ادامه داد: تلاش برای مهار و خاموش کردن آتش در جنگل‌های سرصحرا خواجه انور ادامه دارد.

خوزستان دارای ۶.۵ میلیون هکتار عرصه طبیعی است که متاسفانه همه ساله در فصل تابستان جنگل‌ها و مراتع به دلیل گرمای شدید هوا دچار آتش سوزی می‌شوند.