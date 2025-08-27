پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری با وعده تامین سریع تسهیلات بانکی به ارزش ۴۰ میلیارد دریال در شهرستان اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سهراب حسین نژاد گفت: به دنبال شکایت چند شهروند تحت عنوان کلاهبرداری با وعده تامین سریع تسهیلات بانکی، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای ماموران پلیس مشخص شد ۲ خانم با انجام تبلیغات در فضای مجازی خود را واسطه اخذ وام معرفی و پس از جلب اعتماد مالباختگان و تنظیم قردادهای صوری پول متقاضیان را دریافت و پس از مدتی از پاسخگویی امتناع میکردند.
رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان بیان کرد: ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری با بررسیهای فنی و تخصصی هویت و محل فعالیت اعضای باند ۵ نفره کلاهبرداری را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در چند عملیات منسجم آنها را دستگیر کردند.
سرهنگ حسین نژاد با اشاره به اینکه از مخفیگاههای متهمان ادوات و تجهیزات مورد استفاده در جعل کشف شد، بیان داشت: ارزش مالی کلاهبرداری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال بوده و تاکنون ۶ شاکی در پرونده شناسایی شدند. متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.