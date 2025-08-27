رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: این مرکز با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام و شرکت بازآفرینی شهری ایران، به ارزیابی ۹ سیاست کلی نظام در حوزه مسکن پرداخته و ضوابط کاهش خطر فرونشست زمین را تدوین و به‌زودی منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این مرکز در حوزه‌های مختلف ایمنی و توسعه شهری گفت: مرکز تحقیقات، مأموریت خود را در سه محور اصلی توسعه کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش خطر دنبال می‌کند و کاهش خطرپذیری از سوانح طبیعی و غیرطبیعی یکی از پایه‌ای‌ترین اهداف آن است.

به گفته راهب ، این مرکز با بهره‌گیری از بیش از ۱۶۰۰ دستگاه شتاب‌نگار فعال در سراسر کشور، به‌ویژه در حوزه زلزله، به ثبت دقیق و برخط لرزه‌ها می‌پردازد و برنامه توسعه این شبکه به ۳۰۰۰ دستگاه در دستور کار است.

وی افزود:شناسایی و ارزیابی ایمنی حدود ۱۰ هزار ساختمان در تهران انجام شده و در سال جاری نیز ۱۱ هزار ساختمان دیگر در اولویت ارزیابی قرار دارد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت:آیین‌نامه ۲۸۰۰ زلزله که پایه‌گذار طراحی مقاوم ساختمان‌ها در برابر زلزله است، با ویرایش پنجم و تغییرات مهم فنی به‌زودی ابلاغ می‌شود. همچنین، با توجه به بحران فرونشست زمین، این مرکز کمیته تخصصی تشکیل داده و تاکنون بیش از ۳۵۰ استعلام در مناطق فرونشستی بررسی شده است.

وی تصریح کرد: نخستین ضوابط کاهش خطر فرونشست به زودی منتشر خواهد شد و نظارت بر زیرساخت‌های حیاتی همچون خطوط ریلی و باندهای فرودگاه در مناطق متاثر از فرونشست از دیگر اقدامات این مرکز است.

همچنین در حوزه مسکن، ارزیابی ۹ سیاست کلی نظام با همکاری نهادهای ذیربط در حال انجام است تا به سیاستگذاری‌های آینده کمک کند.

توسعه صنعتی‌سازی مسکن، صدور گواهینامه‌های فنی، و راه‌اندازی پلتفرمی برای معرفی فناوری‌های نوین ساخت‌وساز از دیگر برنامه‌های مرکز است. در بخش بهره‌وری انرژی، الگوی «ساختمان سبز و سرو سبز» به عنوان نظام تشویقی برای کاهش مصرف انرژی و آب طراحی شده و پروژه‌هایی برای استفاده از پساب و کاهش مصرف آب در ساختمان‌ها در جریان است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد که این مرکز، بازوی اصلی سیاستگذاری و تضمین کیفیت ساخت‌وساز در کشور است.