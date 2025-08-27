به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات هفته‌های سوم تا نهم لیگ یک فوتبال ایران به شرح زیر است:

هفته سوم:

چهارشنبه ۱۹ شهریور

بعثت کرمانشاه- سایپا تهران- ساعت ۱۸- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

مس شهربابک- فرد البرز - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک

نساجی مازندران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

هوادار تهران – آریو اسلامشهر - ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه تختی تهران

پنجشنبه ۲۰ شهریور

داماشیان گیلان- شهرداری نوشهر - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت

مس سونگون - پارس جنوبی جم- ساعت ۱۸- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود.

نیروی زمینی تهران- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

شناورسازی پی پشت قشم- مس کرمان- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

نفت و گاز گچساران- نود ارومیه - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

هفته چهارم

چهارشنبه ۲۶ شهریور

شهرداری نوشهر- نساجی مازندران- ساعت۱۶:۳۰ -ورزشگاه شهدا چالوس

فرد البرز- مس سونگون - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه انقلابکرج

سایپا تهران- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

آریو اسلامشهر- مس شهربابک - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

مس کرمان - بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهید رئیسی کرمان

پنجشنبه ۲۷ شهریور

نود ارومیه- داماشیان گیلان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

پالایش نفت بندرعباس -هوادار تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

صنعت نفت آبادان -نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی آبادان

پارس جنوبی جم - شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی جم

هفته پنجم

سه شنبه اول مهر

مس سونگون- مس کرمان - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه متعاقبااعلام می‌گردد

نساجی مازندران- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

آریو اسلامشهر- فرد البرز - ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

چهارشنبه ۲ مهر

داماشیان گیلان- سایپا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید عضدیرشت

بعثت کرمانشاه- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

مس شهربابک- نود ارومیه- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه سردارسلیمانیشهربابک

هوادار تهران- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه تختی تهران

شناورسازی پی پشت قشم- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

نفت و گاز گچساران- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

هفته ششم

سه شنبه ۸ مهر

شهرداری نوشهر- نفت و گاز گچساران - ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدا چالوس

نود ارومیه- مس سونگون - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

مس کرمان- داماشیان گیلان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید رئیسی کرمان

فرد البرز- هوادار تهران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

سایپا تهران- نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه پاس قوامینتهران

نیروی زمینی تهران- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه تختی تهران

پارس جنوبی جم - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی جم

پالایش نفت بندرعباس- مس شهربابک- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

صنعت نفت آبادان - شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی آبادان

هفته هفتم

دوشنبه ۱۴ مهر

داماشیان گیلان- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت

مس سونگون- سایپا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

فرد البرز- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۷- ورزشگاه انقلاب کرج

هوادار تهران- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی تهران

شناورسازی پی پشت قشم- نود ارومیه- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

نفت و گاز گچساران- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

سه شنبه ۱۵ مهر

مس شهربابک- مس کرمان - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک

آریو اسلامشهر- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

نساجی مازندران- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

هفته هشتم

یکشنبه ۲۰ مهر

نیروی زمینی تهران- شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی تهران

سایپا تهران- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

پالایش نفت بندرعباس- مس سونگون- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

پارس جنوبی جم -فرد البرز- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی جم

دوشنبه ۲۱ مهر

شهرداری نوشهر -مس شهربابک- ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه شهدا چالوس

بعثت کرمانشاه- داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

نود ارومیه- نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید باکریارومیه

مس کرمان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید رئیسی کرمان

صنعت نفت آبادان -هوادار تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختیآبادان

هفته نهم

یکشنبه ۲۷ مهر

مس سونگون- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

مس شهربابک -سایپا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردارسلیمانیشهربابک

آریو اسلامشهر- نود ارومیه- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

فرد البرز- پالایش نفت بندرعباس - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه انقلابکرج

هوادار تهران- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه تختیتهران

نساجی مازندران- مس کرمان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

پارس جنوبی جم- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی جم

نفت و گاز گچساران- داماشیان گیلان - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

شناورسازی پی پشت قشم- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس