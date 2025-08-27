پخش زنده
امروز: -
برنامه مسابقات هفتههای سوم تا نهم لیگ یک فوتبال ایران فصل ۱۴۰۵- ۱۴۰۴ (جام آزادگان) اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات هفتههای سوم تا نهم لیگ یک فوتبال ایران به شرح زیر است:
هفته سوم:
چهارشنبه ۱۹ شهریور
بعثت کرمانشاه- سایپا تهران- ساعت ۱۸- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
مس شهربابک- فرد البرز - ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک
نساجی مازندران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
هوادار تهران – آریو اسلامشهر - ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه تختی تهران
پنجشنبه ۲۰ شهریور
داماشیان گیلان- شهرداری نوشهر - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس سونگون - پارس جنوبی جم- ساعت ۱۸- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود.
نیروی زمینی تهران- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
شناورسازی پی پشت قشم- مس کرمان- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت و گاز گچساران- نود ارومیه - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
هفته چهارم
چهارشنبه ۲۶ شهریور
شهرداری نوشهر- نساجی مازندران- ساعت۱۶:۳۰ -ورزشگاه شهدا چالوس
فرد البرز- مس سونگون - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه انقلابکرج
سایپا تهران- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
آریو اسلامشهر- مس شهربابک - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
مس کرمان - بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه شهید رئیسی کرمان
پنجشنبه ۲۷ شهریور
نود ارومیه- داماشیان گیلان- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
پالایش نفت بندرعباس -هوادار تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان -نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی آبادان
پارس جنوبی جم - شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی جم
هفته پنجم
سه شنبه اول مهر
مس سونگون- مس کرمان - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه متعاقبااعلام میگردد
نساجی مازندران- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
آریو اسلامشهر- فرد البرز - ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
چهارشنبه ۲ مهر
داماشیان گیلان- سایپا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید عضدیرشت
بعثت کرمانشاه- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
مس شهربابک- نود ارومیه- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه سردارسلیمانیشهربابک
هوادار تهران- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه تختی تهران
شناورسازی پی پشت قشم- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت و گاز گچساران- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
هفته ششم
سه شنبه ۸ مهر
شهرداری نوشهر- نفت و گاز گچساران - ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهدا چالوس
نود ارومیه- مس سونگون - ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
مس کرمان- داماشیان گیلان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید رئیسی کرمان
فرد البرز- هوادار تهران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
سایپا تهران- نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه پاس قوامینتهران
نیروی زمینی تهران- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه تختی تهران
پارس جنوبی جم - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی جم
پالایش نفت بندرعباس- مس شهربابک- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان - شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی آبادان
هفته هفتم
دوشنبه ۱۴ مهر
داماشیان گیلان- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس سونگون- سایپا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
فرد البرز- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۷- ورزشگاه انقلاب کرج
هوادار تهران- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۷- ورزشگاه تختی تهران
شناورسازی پی پشت قشم- نود ارومیه- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت و گاز گچساران- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
سه شنبه ۱۵ مهر
مس شهربابک- مس کرمان - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک
آریو اسلامشهر- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
نساجی مازندران- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
هفته هشتم
یکشنبه ۲۰ مهر
نیروی زمینی تهران- شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی تهران
سایپا تهران- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
پالایش نفت بندرعباس- مس سونگون- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پارس جنوبی جم -فرد البرز- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی جم
دوشنبه ۲۱ مهر
شهرداری نوشهر -مس شهربابک- ساعت ۱۶:۰۰- ورزشگاه شهدا چالوس
بعثت کرمانشاه- داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
نود ارومیه- نساجی مازندران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید باکریارومیه
مس کرمان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید رئیسی کرمان
صنعت نفت آبادان -هوادار تهران- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختیآبادان
هفته نهم
یکشنبه ۲۷ مهر
مس سونگون- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام میگردد
مس شهربابک -سایپا تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه سردارسلیمانیشهربابک
آریو اسلامشهر- نود ارومیه- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
فرد البرز- پالایش نفت بندرعباس - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه انقلابکرج
هوادار تهران- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه تختیتهران
نساجی مازندران- مس کرمان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
پارس جنوبی جم- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۹- ورزشگاه تختی جم
نفت و گاز گچساران- داماشیان گیلان - ساعت ۱۹- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
شناورسازی پی پشت قشم- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۹- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس