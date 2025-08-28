پخش زنده
امروز: -
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری گفت:۲۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال در استان پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تهمتن عبداللهی از پرداخت ۲۸هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال در استان خبر داد.
وی گفت: ۱۷میلیارد ریال از محل جزء ۳ و ۴ بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت قرض الحسنه به طرحهای خود اشتغالی و کارفرمایی به تعداد ۱۲ طرح در استان پرداخت شد.
عبداللهی از پرداخت مبلغ ۱۰میلیارد ریال تسهیلات به تعداد ۲هزار و ۱۱ طرح عمدتاً در بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری، مسکن و پروژههای دانش بنیان در استان خبر داد.
وی افزود: این تسهیلات به طرحهای تولیدی و اشتغال آفرین با هدف تکمیل و راه اندازی واحدهای تولیدی و حمایت از تولید با مشارکت مردم در استان پرداخت شد.