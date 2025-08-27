کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفت: بازی اول ایران در قهرمانی جهان با مصر است و نباید این تیم را دست کم گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما، تیم ملی والیبال ایران که اردوی برون مرزی خود را از امروز (چهارشنبه پنجم شهریور) در دوحه آغاز کرده است، امشب در نخستین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود موفق به شکست مصر شد.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: بازی تدارکاتی خوبی مقابل مصر داشتیم و تیم ایران به این مسابقه نیاز داشت. تقریبا تمام بازیکنان ایران در این دیدار بازی کردند. البته با توجه به اینکه ساعت دو بامداد امروز به دوحه رسیدیم، کمی بازیکنان خسته بودند.

مرتضی شریفی تاکید کرد: این مسابقه با هدف هماهنگی بیشتر بازیکنان بود و انشاالله کم کم به شرایط ایده آل و مدنظر کادر فنی می‌رسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ایران به اهداف خود در این مسابقه تدارکاتی رسیده است؟ گفت: فردا پس از آنالیز این مسابقه ازسوی کادر فنی مشخص می‌شود که به اهداف رسیدیم یا نه. البته از نظر من ۱۰۰ درصد به اهداف رسیدیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: بازی اول ایران در قهرمانی جهان نیز با مصر است و نباید این تیم را دست کم گرفت. مصر تیمی است که ایران را در سال ۲۰۱۹ سه بر صفر شکست داد و نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت.

ملی پوشان ایران همزمان با پیگیری تمرینات خود در دوحه، دو دیدار تدارکاتی و دوستانه دیگر برابر قطر (۹ و ۱۱ شهریور) برگزار خواهند کرد.