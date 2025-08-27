پخش زنده
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: از ست سوم مسابقه با مصر تعویضهای متعددی به اجرا گذاشتیم و پاسخ خوبی از نیمکت تیم ایران دریافت کردیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران که اردوی برون مرزی خود را از امروز (چهارشنبه پنجم شهریور) در دوحه آغاز کرده است، امشب در نخستین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود موفق به شکست مصر شد.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: ست اول بازی بد نبود و مسابقه را عادی را شروع کردیم. اما در ست دوم از روشهای متفاوت استفاده کردیم. به نظر رسید که فهمیدیم که آنها چه طور بازی میکنند و این برای ما کافیست.
روبرتو پیاتزا تصریح کرد: در ابتدا برنامه این بود که بدانیم آنها دقیقا چگونه بازی میکنند و به سبک خودمان بازی نکنیم. برای من این به اندازه کافی خوب نبود، اما خوب بود که با این شرایط اینجا روبه رو شدیم تا اینکه هیچوقت تجربه اش نکنیم.
وی با بیان اینکه از ست سوم شروع به استفاده از یک سری تعویضها کردیم، ادامه داد: نه فقط در مدافعان میانی بلکه برای بقیه پستها نیز تعویضهایی داشتیم. در بعضی تعویضها پاسخهای خوبی از نیمکت دریافت کردیم و فکر میکنم باید در روزهای آینده خیلی قویتر کار کنیم تا قبل از قهرمانی جهان به حداکثر آمادگی برسیم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره عملکرد نیما باطنی، گفت: نمیا بازیکنی هست که تصمیم گرفتیم تیم ایران را همراهی کند. او توانایی این را دارد که حرکات خوبی رو در دفاع نشان دهد. ولی یک مقدار بد شانس هم بود که در این بازی دو بار تیم حریف توانست توپ را از دفاع بازیابی کند. ۹۰ درصد اوقات او در دفاع دونفره واقعا عملکرد کاملی را انجام میدهد. اما اون عادی حرکت میکرد.
پیاتزا ادامه داد: نیما خیلی در سرویس هیجان زده بود چرا که نوع سرویس زدنش را تغییر میدهیم. قبلا فقط موجی میزد و الان از چرخش هم استفاده میکنه و در کل بازیکن خوبی است.
ملی پوشان ایران همزمان با پیگیری تمرینات خود در دوحه، دو دیدار تدارکاتی و دوستانه دیگر برابر قطر (۹ و ۱۱ شهریور) برگزار خواهند کرد.