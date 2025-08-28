پخش زنده
یک واحد اقامتگاه بومگردی در روستای دهچشمه شهرستان فارسان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: یک واحد اقامتگاه بومگردی در روستای دهچشمه شهرستان فارسان تکمیل و افتتاح شد.
علیرضا جیلان گفت: برای راهاندازی این واحد ۴۰ میلیارد ریال تامین و هزینه شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهرهبرداری از این طریق در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع ۶ سوییت خدماترسانی میکند.
جیلان تصریح کرد: با بهرهبرداری از اقامتگاه بومگردی شاهان در روستای دهچشمه شهرستان فارسان زمینه اشتغال مستقیم برای سه نفر فراهم شد.