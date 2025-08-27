مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: طرح حذف ۳۰۰ مدرسه سنگی در استان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: یکی از طرح‌های مهم دولت در بحث مدرسه سازی، طرح ملی نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی است که این طرح با هدف کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها، دسترسی عادلانه به فضای آموزشی مناسب و ارتقاء کیفیت فضا‌های آموزشی در مناطق محروم استان در حال اجراست.

محمد سعیدی پور با اشاره به اینکه در اجرای این طرح حذف کلاس‌های سنگی نیز در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: با همکاری بنیاد علوی حذف ۳۰۰ مدرسه سنگی در مناطق محروم استان در حال انجام می‌باشد و تاکنون ۱۵۵ کلاس جدید ساخته شده است.

وی با اشاره به همکاری موثر و مشارکت خیرین مدرسه‌ساز، دستگاه‌های دولتی و آموزش و پرورش استان، بیان کرد: این مشارکت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد پروژه‌ها داشته و سبب شده روند اجرای طرح‌ها با سرعت و کیفیت بهتری پیش برود.

مدیر کل نوسازی مدارس استان خوزستان تاکید کرد: دولت با حمایت‌های مالی و معنوی خود و همچنین همراهی مردم، در تلاش است فضای آموزشی مناسب و عادلانه‌ای را برای تمامی دانش‌آموزان خوزستان فراهم کند تا همه کودکان بتوانند در محیطی امن و استاندارد به تحصیل بپردازند.

سعیدی پور ضمن قدردانی از تلاش همه عوامل اجرایی، طرح ریاست جمهوری (مدرسه ۱۲ کلاسه پردیس ناحیه یک اهواز) عنوان کرد: با تلاش شبانه روزی تیم فنی و اجرایی این اداره کل و همچنین بهره گیری از ظرفیت گروه‌های مردمی و جهادی، این پروژه ملی در مهرماه تحویل دانش آموزان می‌شود.