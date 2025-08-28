پخش زنده
امروز: -
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری از اختصاص مبلغ ۱۶۸ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال اعتبار به دستگاههای اجرایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تهمتن عبداللهی از اختصاص ۴۹ هزار و ۱۲۳ میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: این اعتبارات صرف توسعه زیرساختها و تکمیل طرح عمرانی استان میشود.
وی افزود:اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان نسبت به ساله قبل ۲۶ درصد رشد داشته است.
عبداللهی گفت: با اختصاص ۱۱۹ هزار و ۶۸۳ میلیارد ریال اعتبارات هزینهای به استان در سال ۱۴۰۳ این اعتبارات نسبت به سال قبل از رشد ۳۳ درصدی برخوردار است.