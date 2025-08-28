پخش زنده
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد از تمدید مهلت ثبتنام والدین در سامانه سپند ویژه سرویس مدارس تا ۱۵ شهریور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهرداد میرزائیان گفت: با هماهنگی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مهلت ثبتنام والدین در سامانه سپند برای ساماندهی سرویس مدارس، از اول شهریورماه تمدید شده و تا ۱۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: والدین دانشآموزان میتوانند با مراجعه به سامانه سپند نسبت به ثبتنام فرزندان خود اقدام کنند تا فرآیند ساماندهی سرویسهای مدارس بهصورت شفاف، ایمن و قانونی انجام شود.
میرزائیان تاکید کرد: ثبتنام در سامانه سپند، موجب اطمینان خاطر والدین از ایمنی فرزندان، نظارت بر عملکرد رانندگان و ارتقاء سطح خدمات حملونقل دانشآموزی خواهد شد.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد خاطرنشان کرد: رانندگان و شرکتهای حملونقل نیز موظف هستند پس از ثبتنام والدین، مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم را از طریق این سامانه طی کنند.