مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش کیش، گفت: کتاب‌های درسی دانش آموزان از نیمه دوم شهریور در مدارس توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بیانی مقدم گفت: دانش آموزانی که تاکنون موفق به ثبت سفارش کتاب‌های درسی نشده‌اند با مراجعه به سامانه my.medu.ir و یا در مدارس به مدیران، کتاب‌های درسی خود را سفارش دهند.

او افزود: دانش آموزانی که از دیگر شهرهای کشور به کیش آمده اند و کتاب‌های درسی خود را در منطقه دیگری سفارش داده‌اند می‌توانند با ورود به سامانه my.medu.ir آدرس جدید محل سکونت خود را وارد کنند و درخواست انتقال کتاب‌های خود را از مبداء به منطقه جدید اعلام کنند.

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش کیش، افزود: والدین می‌توانند کتاب‌های درسی را از مدارسی که سفارش داده‌اند تحویل بگیرند.

بیانی مقدم به والدین دانش آموزان توصیه کرد: هر چه سریع‌تر نسبت به نام نویسی دانش آموزان در مدارس اقدام کنند و و نام نویسی فرزندان را به روز‌های پایانی شهریور موکول نکنند تا دریافت کتاب‌های درسی برای دانش آموزان با مشکل مواجه نشود.