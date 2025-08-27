به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد ابراهیم حسن نژاد در حاشیه بازدید از واحد کشت و صنعت در آذربایجان شرقی با اشاره به الزام برنامه هفتم توسعه برای تولید ۹۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز در داخل کشور گفت: توسعه واحد‌های دامداری به ویژه گوسفندداری هم در مناطق روستایی و هم در واحد‌های صنعتی از اولویت‌های برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی است. در بخش صنعتی با استفاده از نژاد‌های برتر و همکاری بخش خصوصی نسبت به ایجاد واحد‌ها اقدام می‌کنیم و در مناطق روستایی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مراتع و شرایط محلی هزینه‌ها کاهش یافته و بهره‌وری افزایش می‌یابد.

حسن‌نژاد افزود: دستورالعمل‌های مربوط به دامداری‌های روستایی در سراسر کشور با هدف افزایش تولید گوشت قرمز ابلاغ شده و منابع سرمایه در گردش پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه از محل یک درصد واردات به ویژه در حوزه دام سبک در خدمت تولید این محصول است. وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برنامه‌ریزی کرده تا تعداد و ظرفیت دام کشور افزایش یابد.

وی درباره اهمیت مدیریت علمی دام گفت: اقدامات در حوزه تغذیه دام، بهداشت گله و مدیریت تولید مثل، راندمان پرورش دام را افزایش می‌دهد و تولید دام سبک را برای دامداران اقتصادی و انگیزه‌بخش می‌کند. در واحد‌های سنتی که بهره‌وری رعایت نمی‌شود مشکلات اقتصادی و رکود ایجاد می‌شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به بازدید خود از کشت و صنعت در آذربایجان شرقی اظهار کرد: این واحد توسط سرمایه‌گذاران استان راه‌اندازی شده و در آن از نژاد‌های بومی مستعد کشور شامل دام داشتی برای تولید بره‌های پروار و دام پروار استفاده می‌شود. اقدامات علمی و فناورانه در این واحد از جمله تهیه غذای کامل برای دام و ایجاد جایگاه و بستر نوآورانه تولید را اقتصادی کرده و الگویی است که می‌تواند در سراسر کشور تعمیم یابد.