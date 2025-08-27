به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، نعمت اله پایان گفت: امسال هفدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران با مشارکت گسترده هنرمندان از ۲۴ استان کشور برگزار می‌شود.

وی افزود:در مجموع ۳۱۸ اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که ۱۵۸ اثر در بخش صحنه‌ای، ۱۴۰ اثر در بخش فضای باز و خیابانی و ۲۰ اثر در بخش آیینی و سنتی را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه در بخش بین الملل گروه‌های نمایشی از ترکیه و جمهوری آذربایجان حضور خواهند داشت افزود: در نهایت ۱۶ نمایش صحنه‌ای، ۱۲ نمایش فضای باز و خیابانی و ۵ نمایش مذهبی و آیینی برای تجلیل انتخاب می شوند.

پایان با بیان اینکه هفدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران فرصتی دوباره برای هم افزایی هنرمندان تئاتر ایران و تعامل فرهنگی با گروه‌های بین المللی است گفت: این جشنواره رویدادی در قلب منطقه فرهنگی ارسباران است که برگزار می‌شود و جلوه‌ای از هنر، فرهنگ، هویت و مقاومت ایرانی را به نمایش می‌گذارد.