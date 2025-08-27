معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت ترویج فرهنگ کار، پیگیری، محله‌محوری، عدالت منطقه‌ای و مهارت‌آموزی در جامعه به عنوان محور‌های اساسی توسعه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد چکشیان در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذربایجان‌شرقی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره رئیس‌جمهور به عنوان فردی پر تلاش و پیگیر گفت: نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی به تلاش، پیگیری و فرهنگ کاری مسئولان باید الگوی مدیران در هفته دولت و پس از آن باشد.

وی پیگیری را یکی از مفاهیم مهم در نظام اداری دانست و افزود: در هفته دولت باید مظهر تلاش، کوشش، پیگیری و فرهنگ کار مدیران باشیم.

چکشیان انسجام، همدلی و وفاق را از موضوعات طلایی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان و تصریح کرد: هر جا این روحیه حاکم بوده اتفاقات بزرگی رقم خورده است.

وی همچنین به محور‌های مورد تاکید وزیر تعاون اشاره کرد و گفت: محله‌محوری به معنای فعال‌سازی گروه‌های مردمی و اقدامات داوطلبانه در جامعه، عدالت و توسعه متوازن منطقه‌ای و نیز مهارت‌آموزی از جمله سیاست‌های اصلی وزارت تعاون به شمار می‌رود.

چکشیان با بیان اینکه موضوع اشتغال امروز بیش از ایجاد فرصت شغلی به اشتغال‌پذیری مرتبط است، خاطرنشان کرد: تغییر پارادایم در حوزه اشتغال رخ داده اما نظام مدیریتی کشور هنوز آمادگی کامل برای پاسخ به این تغییرات را ندارد و چالش‌های کمی و کیفی نیروی کار هر روز بیشتر می‌شود.

وی تحولات دیجیتال را نیز یکی از موضوعات محوری و تعیین‌کننده آینده بازار کار دانست و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های مرتبط در این حوزه تاکید کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت: این مجموعه می‌تواند محور اصلی مهارت‌آموزی و ارتقای اشتغال‌پذیری در کشور باشد.

وی تاکید کرد: طرح وفاق برای سرمایه‌گذاری ایران ماهر نشان می‌دهد که مهارت‌آموزی نه‌ تنها اولویت وزارتخانه بلکه ضرورت حیاتی برای آینده بازار کار و پاسخ به تحولات دیجیتال است.

چکشیان شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یکی از قدرتمندترین شبکه‌های موجود کشور توصیف کرد و گفت: اگر این شورا با تقسیم کار مشخص و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیرونی عمل کند می‌تواند در اتخاذ تصمیمات مهم استانی نقش‌آفرین باشد.

گفتنی است در این مراسم از مدیران شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان تجلیل شد.