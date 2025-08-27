به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فردا پنج شنبه ۶ شهریور یک روز مهم برای هواداران فوتبال اروپا است؛ قرار است قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در موناکو برگزار شود. قرعه‌کشی به همان شیوه سال گذشته اجرا خواهد شد و روز جمعه نیز یوفا، قرعه‌کشی لیگ اروپا و لیگ کنفرانس را برگزار خواهد داد.

۳۶ تیم شرکت‌کننده در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا بر اساس رتبه‌بندی به چهار گلدان تقسیم می‌شوند و قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در گلدان ۱ به عنوان صدرنشین قرار می‌گیرد.

تا به امروز، ۳۲ تیم پاری‌سن‌ژرمن، تاتنهام هاتسپر، لیورپول، آرسنال، منچسترسیتی، نیوکاسل یونایتد، چلسی، بارسلونا، رئال مادرید، اتلتیکو مادرید، اتلتیک بیلبائو، ویارئال، ناپولی، اینترمیلان، آتالانتا، یوونتوس، بایرن مونیخ، بایر لورکوزن، بوروسیا دورتموند، اینتراخت فرانکفورت، مارسی، موناکو، پی‌اس‌وی آیندهوون، آژاکس، اسپورتینگ لیسبون، یونیون سن گیلوسی، گالاتاسرای، اسلاویا پراگ، المپیاکوس، بودو گلیمت، پافوس اف‌سی، آلماتی اف‌سی و قره باغ جمهوری آذربایجان به مرحله گروهی لیگ قهرمانان راه پیدا کرده‌اند.

سه تیم باقی پس از پایان بازی‌های برگشت مرحله حذفی که امشب در حال برگزاریست از بین ۶ تیم، بنفیکا، فنرباغچه، کلوب بروژ، گلاسکو رنجرز، کپنهاگن و بازل مشخص خواهند شد.

قرعه‌کشی کاملا دیجیتالی و با استفاده از همان فناوری سال گذشته برای مرتب‌سازی حریفان به صورت آنی انجام می‌شود و فرآیند قرعه‌کشی روان، کارآمد و سریعی را ممکن می‌سازد.

از هیچ گوی فیزیکی روی صحنه استفاده نخواهد شد؛ در ابتدای رویداد، از یک دکمه برای انتخاب تصادفی حریفان، از جمله قرعه‌کشی‌های خانگی و خارج از خانه، استفاده می‌شود. پس از اتمام فرآیند قرعه‌کشی (که فقط چند ثانیه طول می‌کشد)، برنامه مسابقات به تدریج مشخص می‌کند که هر تیم در هر مسابقه خانگی و خارج از خانه با چه حریفی رو‌به‌رو خواهد شد.