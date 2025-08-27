آیین گرامیداشت روز خبرنگار در ایلام
آیین گرامیداشت روز خبرنگار با حضور استاندار ایلام و مسئولان استانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در این آیین با تاکید بر نقش مهم رسانهها در توسعه استان، گفت: رسانهها رقیب مدیران اجرایی نیستند بلکه شریک راهبردی آنها در پیگیری مطالبات بهحق مردم هستند و حل مشکلات معیشتی خبرنگاران یک ضرورت حیاتی برای اعتلای جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه رسانهها صدای مردم هستند افزود: حل مشکلات استان زمانی ممکن است که سخنان خبرنگاران با دقت شنیده شود. رسانهها نه رقیب مدیران، بلکه بازوی مهم و شریک راهبردی آنها در تحقق مطالبات عمومی هستند.
استاندار ایلام با تاکید بر اینکه پس از سخنان صریح مقام معظم رهبری، وظیفه همه ما سنگینتر شده است، عنوان کرد: سه عامل راهبری مقتدرانه رهبری، اقتدار نیروهای مسلح و انسجام ملت، کشور را در جنگ ۱۲ روزه اخیر پیروز کرد و رسانهها باید این روحیه وحدت و همدلی را در جامعه تقویت کنند و اولویت خود را خدمت به مردم بدانند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در رویدادهایی همچون اربعین حسینی، جنگ ۱۲ روزه، سفر رئیسجمهور به ایلام و مدیریت تعطیلات نوروزی، اضافه کرد: موفقیتهای استان حاصل کار جمعی همه دستگاهها، مردم و رسانههاست.
کرمی برگزاری باشکوه و موفق اربعین در استان را نمونهای از کار تیمی عنوان کرد و افزود: با وجود جمعیت کم استان، ایلام بیشترین میزبانی را از زوار داشت و رسانهها نیز در این مسیر، شبانهروز پای کار بودند.
استاندار ایلام با تاکید بر ضرورت نگاه منصفانه به عملکرد مدیران، اظهار کرد: نقد باید وجود داشته باشد، اما منصفانه و در چارچوب انجام شود و مسائل و مشکلات باید نقد شوند ولی اشخاص نباید تخریب شوند.
وی با بیان اینکه در هفته دولت امسال بیش از ۴۱۶ پروژه در استان اجرایی یا افتتاح شده و میشود، گفت: اطلاعات این پروژهها دقیق و شفاف است و اجازه نخواهم داد ارقام غیرواقعی در اختیار مردم قرار گیرد چرا که ما امانتدار مردم هستیم و باید حقیقت را اعلام کنیم.
کرمی گفت: طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی هفته دولت در استان با اعتبار بیش از ۷.۵ همت در استان آغاز یا بهرهبرداری شده که منجر به ایجاد بیش از ۳۰۸ شغل پایدار میشود.
وی با اشاره به اینکه ۹ واحد اقتصادی و ۲۷ واحد تولیدی کشاورزی راکد نیز در استان فعال شده است، افزود: این اقدامات پس از بررسی و تصویب در کارگروههای تخصصی اجرایی شده است.
استاندار ایلام به پیگیری جدی پروژههای کلان نفت و گاز استان اشاره کرد و گفت: میدانهای نفتی و گازی از جمله میدان «سمند» در آبدانان در دست اجراست.
وی همچنین مطرح کرد: در حوزه زیرساخت اربعین، عملیات احداث ۷۴ کیلومتر مسیر جدید ویژه تردد زائران آغاز شده است.
کرمی با اشاره به آمار اربعین امسال افزود: پیک جمعیت در مرز مهران از ۲۴۰ هزار نفر سالهای گذشته به ۲۷۰ هزار نفر در اربعین امسال افزایش یافت و در شش روز متوالی، روزانه حدود ۲۱۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند.
استاندار ایلام با تاکید بر اهمیت معیشت خبرنگاران گفت: پیشنهاد تشکیل چند تخصصی برای پیگیری مشکلات خبرنگاران ارائه شده است و صرف برگزاری مراسم تقدیر، مشکلات حل نمیکند و باید طرحی جدی برای رفع دغدغه مالی خبرنگاران تدوین شود.
وی ادامه داد: سرعت، دقت و صداقت سه اصل مهم برای هر خبرنگار است و حل مشکلات معیشتی خبرنگاران به ارتقای سطح آگاهی جامعه کمک میکند، چرا که خبرنگاری بدون دغدغه مالی بهتر میتواند حقیقت را روایت کند.
کرمی همچنین تصریح کرد: برای رسانههای استان مکانی ثابت و مجهز تأمین خواهیم کرد و حتی حاضر به کمک مالی برای خرید تجهیزات هستم، به شرط آنکه خبرنگاران نیز پیگیری کنند.
استاندار ایلام گفت: حرکت توسعه استان تنها با یک مدیر پیش نمیرود؛ و برای موفقیت نیازمند همراهی نخبگان، دانشگاهها، نهادها، رسانهها و مردم هستیم.
وی بیان کرد: تجربه موفق اربعین و انسجام ملی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که با هماهنگی میتوانیم قدرتمند پیش برویم و اگر هر بخش ساز خود را بزند، توسعه متوقف میشود.
کرمی تاکید کرد: مدیران باید ظرفیت نقدپذیری داشته باشند و از نقد سازنده استقبال کنند و حذف منتقدان جایگاهی در مدیریت امروز ندارد.