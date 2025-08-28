جلسات ارتقای قاریان قرآن، یک نوبت در ماه به‌صورت برخط و یک نوبت در ماه به صورت ارسال تلاوت برگزار می‌شود و در مرداد ۱۴۰۴ نیز جمعی از قاریان در این دوره حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه ارتباطات شورای عالی قرآن؛ هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز در قالب ۱۷ کلاس برگزار شد، و اساتیدی همچون رضا محمدپور، سعید رحمانی، سعید بیژنی، مسعود نوری، علی قاسم‌آبادی، حسن مختاری، سعید حاجیان و علی خانی در این کلاسها حضور داشتند.

در جلسات مردادماه که در روز‌های گذشته برگزار شد؛ سیدجاسم موسوی و محسن سلیمانی از خوزستان، شهرام یادگاری، علی‌اکبر لطفی‌پور، محمدحسین سلطانی و مهدی حمزه‌ای از تهران، میلاد امانی از کردستان، سلمان حصاری از خراسان رضوی، رضا صادقی از گیلان، میثم خرمی از ایلام، سیدعلی بابازاده از مازندران، محمود خاتمی تبار از خراسان جنوبی، اصغر پوررضا و متین زمان‌خانزاده از اردبیل و ماجد حمید و مهدی طالبیان‌قمی از قم به عنوان نفرات برگزیده تعیین شدند.

برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی قرائت از جمله وظایف ذاتی شورای عالی قرآن است که قدمتی ۳۰ساله دارد.

جلسات ارتقای قاریان ممتاز، یکی از این دوره‌ها است که سال‌های متمادی برگزار شده است و در سال‌های اخیر، استفاده از فضای مجازی، حضور تعداد بیشتری از ممتازان عرصه قرائت را در این دوره ها فراهم کرده است.