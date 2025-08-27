پخش زنده
امروز: -
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افتتاح بیش از ۱۸۰ پروژه ارتباطی در آذربایجانغربی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدو ورود به آذربایجانغربی و در فرودگاه شهید باکری ارومیه در جمع خبرنگاران از افتتاح بیش از ۱۸۰ پروژه ارتباطی در این استان خبر داد.
سیدستار هاشمی گفت: این پروژهها با سرمایهگذاری بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شامل توسعه زیرساختهای ارتباطی همراه و ثابت بوده و هدف از اجرای آنها ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال استان و کشور است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر این پروژهها، پروژههای دیگری نیز به نمایندگی از دولت و رئیسجمهوری در دستورکار قرار دارد که بهزودی به بهرهبرداری رسمی خواهند رسید و مردم استان از مزایای آنها بهرهمند خواهند شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی در رشد اقتصادی، افزود: هدف ما ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور به بیش از ۱۰ درصد است و این فرصت ارزشمند زمینه استفاده حداکثری نخبگان و جوانان استان را فراهم میکند.