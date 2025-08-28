به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی به تشریح آخرین دستاورد‌ها و برنامه‌های در دست اجرای این وزارت پرداخت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درابتدای این دیداربا اشاره به برنامه ها‌ی این سفر گفت: امروز حوزه فناوری فقط بحث ارتباطات نیست، بلکه فناوری و‌توجه به اقتصاد دیجیتال؛ هم اقتصاد راتوسعه میدهد و هم بهره وری را به همراه دارد واز سوی دیگر زمینه ساز اقتصاد مقاومتی است و این مقولات مورد توجه رهبرمعظم انقلاب است.

ستار هاشمی افزود: حوزه ارتباطات حتی در جنگ هم نمود پیدا کرده است در تمام روز‌های تعطیلی مشغول بکار بودیم تا زیر ساخت‌هایی همچون فروش و توزیع بنزین و دارو خدمات رسانی کنند و در حوزه سایبری نیز توانستیم با تهاجمات دشمن مقابله کنیم.

وی درادامه با بیان اینکه فرهنگ غنی این استان فرصت مغتنمی است، فرهنگ‌ها قومیت‌ها و‌نژاد‌های مختلف با زندگی مسالمت آمیز توانستند شکل جدیدی از فرهنگ را معنا کنند افزود: ۱۸۰ طرح ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این سفر به بهره برداری خواهد رسید و‌امیدواریم موجب توسعه استان باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در خصوص شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: در برنامه هفتم توسعه در خصوص شبکه ملی اطلاعات دنبال افزایش سرعت هستیم و به نتایج خوبی رسیدیم، در شبکه ثابت نیز پیگیر توسعه شبکه فیبر نوری به دلیل امنیت و فراوانی هستیم، تا امروز بیشتر در شبکه سیار کار شده است و ترافیک در این بخش ۷۰ درصد است که ما به دنبال افزایش ترافیک در شبکه ثابت و‌کم کردن ترافیک درشبکه سیار هستیم.

ستارهاشمی با اشاره به نقش و اثر گذاری ارتباطات در حوزه‌های اقتصادی و علمی برارتقا کمی وکیفی خدمات بصورت همزمان تاکید کرد و افزود: پوشش روستایی را با هدف گسترش خدمات دولت در اولویت قرار داده‌ایم و امروز این پوشش را از ۷۳ درصد به ۷۸ در دولت چهاردهم رساندیم.

وی در ادامه با بیان ایکه نهضت تولید محتوا را به عنوان یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب به زودی شروع خواهیم کرد ادامه داد: در صنعت فضایی، ماهواره ناهید دو را در مدار قرار دادیم و درخصوص (کی دو) تست‌ها را با موفقیت انجام دادیم مجموعه‌های ماهواره‌ای ناهید دو را در ۱۱۰ کیلومتر زمین داریم پیام را در قشم دریافت کردیم منظومه ماهواره‌ای مخابراتی را با وجود تهاجم دشمن پرتاب کردیم و امید بخش بود البته دو ماهواره سنجشی و‌مخابراتی دیگر در برنامه داریم و بر خودمان تکلیف کردیم که به عنوان خدمت به مردم ارائه خواهیم داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: هوش مصنوعی چند وجه دارد باید زیر ساخت‌های پردازشی را برای فعالیت‌های کسب و‌کار فراهم کنیم که با وجود تحریم‌ها با کمک بخش خصوصی این زیر ساخت در حال شکل گیری است به امید خدا قبل از پایان سال شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه خواهیم بود.

ستار هاشمی درادامه گفت: با وجود اینکه هوشمند سازی تا ۲۵ درصد بهره وری را بالاتر می‌برد در هوشمند سازی صنایع و معادن، رتبه خوبی نداریم که به دنبال ارتقا رتبه کشور هستیم و در فولاد و‌پتروشیمی فعالیت‌هایی آغاز کردیم.

وی در پایان گفت: برنامه ملی دیجیتال را برای دانش آموزان و کودکان اجرا می‌کنیم در این برنامه نزدیک به ۱ میلیون نفر در قالب سکویی که نوعی بازی است اموزش‌هایی به کودکان ارائه می‌شود ودر آذربایجان غربی ۱۵ هزار نفر در این بستر فعال هستند.



نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این دیدار گفت: در نظام مقدس اسلامی شهدای زیادی از مدیران ارشد داریم که این امر نشان دهنده در میدان بودن مسئولان نظام و از افتخارات ما است.

حجت السلام و المسلمین سید مهدی قریشی افزود: امیدواریم دولت چهاردم بتواند در این اوضاع حساس به خوبی از عهده مدیریت کشور بربیاید، رهبر انقلاب برای پشتیبانی از دولت سنگ تمام گذاشته است و این فرمایشات کار دولت را سخت‌تر کرده است و باید تلاش دو چندان شود.

وی درادامه گفت: سطح استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید ارتقا پیدا کند منتظر اقدامات بهتر دولت در این زمینه هستیم چرا که استان ظرفیت مناسب و نیروی انسانی هوشمندی دارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در ادامه برلزوم برنامه ریزی و تلاش مسئولان این حوزه برای دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های اینترنت ملی- هوش مصنوعی - ماهواره‌ها و اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

استاندارآذربایجان غربی نیز در این دیدار گفت: کار‌های بزرگی در استان انجام شده، اما برای به ثمر نشستن این فعالیت‌ها باید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان توجه ویژه‌ای شود.

رضا رحمانی افزود: در بخش فناوری متاسفانه رتبه مناسبی در کشور نداریم؛ آمار شرکت‌های دانش بنیان سه سال است ثابت است امیدواریم در این سفر شاهد تحول در این حوزه باشیم.

وی در پایان گفت: حجت السلام و المسلمین قریشی محور وحدت اقوام و‌ادیان در استان و نعمتی بزرگ برای همه مردم است.