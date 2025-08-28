به مناسبت هفته دولت ۴۴۰ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات به ارزش ۱۱ هزار میلیارد ریال در آذربایجان شرقی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح ۴۴۰ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات استان که با اعتباری بالغ بر هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید گفت: این پروژه‌ها از نظر کیفی و با توجه به اقتضائات عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارزش بالایی دارند و می‌توانند مسیر توسعه استان را در این حوزه هموار کنند.

وی با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در دنیای امروز اظهار داشت: تاریخ بشر انقلاب‌های بزرگی همچون کشاورزی، صنعتی و سیاسی را پشت سر گذاشته و اکنون در عصر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد. سرعت تبادل اطلاعات به اندازه‌ای بالاست که می‌توان گفت بشر به مرز‌های تازه‌ای فراتر از زمان و جغرافیا رسیده و توانسته دنیا را در ذهن خود مرور کند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: اهمیت فناوری اطلاعات به اندازه‌ای است که حتی تعلقات احساسی و عاطفی نیز می‌تواند در لحظه منتقل شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاثیری انفجاری بر جوامع بگذارد. امروز انباشت، گردش و انتقال لحظه‌ای اطلاعات یکی از شاخصه‌های اصلی قدرت در جهان به شمار می‌رود و نقش ارتباطات در شرایط جنگ و صلح به‌خوبی آشکار است.

سرمست تاکید کرد: هر اندازه در این حوزه فعالیت شود باز هم کافی نخواهد بود چرا که آینده توسعه کشور‌ها در گسترش زیرساخت‌های ارتباطی است. از این رو باید تمام فعالیت‌های دولت در بستر دولت الکترونیک انجام گیرد تا فضایی فراهم شود که دستگاه‌های اجرایی بدون محدودیت زمانی و مکانی، به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی نیاز‌های مردم باشند.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌ها رکن مهم و زیربنایی توسعه ارتباطات هستند، اما در کنار آن باید برای آماده‌سازی مردم در استفاده از فناوری‌های نوین نیز تلاش شود. این موضوع هم به بعد نرم‌افزاری و نگرشی نیاز دارد و هم به گسترش سخت‌افزاری و فنی.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: در استان باید تلاش کنیم تا ضریب نفوذ اینترنت، تلفن همراه و فناوری‌های نوین افزایش یابد. باور عمومی نسبت به این موضوع باید تقویت شود، چرا که جهان به سمت مجازی شدن پیش می‌رود و فضای مجازی واقعیت امروز زندگی بشر است.

سرمست با تاکید بر لزوم نگاه فرصت‌محور به فناوری‌های نوین تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های جهانی شدن در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره‌برداری کرد و در عین حال با برنامه‌ریزی درست از تهدیدات و آسیب‌های احتمالی آن پیشگیری نمود.