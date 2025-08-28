عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در صورت بازگشت اسنپ بک، جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از منافع خود از همه اهرم‌ها استفاده خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی آخرین تحولات سیاست خارجی برگزار شد.

دراین برنامه آقایان علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و ابراهیم متقی کارشناس ارشد مسائل بین الملل و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به سوالات مجری پیرامون موضوع برنامه پاسخ دادند. مهمترین محورهای این گفتگو به شرح زیر است.

بروجردی: حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران خلاف قوانین بین المللی بود و گروسی می‌بایست این تجاوز آشکار را محکوم می‌کرد.

متقی : ایران در مذاکره با تروئیکای اروپایی نیازمند توافقی است که مبتنی بر حقوق بین الملل باشد.

بروجردی: باتوجه به اظهارات ترامپ و رژیم صهیونیستی در خصوص حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، بازرسی بازرسان آژانس انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای ما هیچ توجیهی ندارد.

متقی : اسنپ‌بک شوخی نیست و یک تهدید جدی است.

بروجردی : آمریکا از برجام خارج شد و اروپا هم به تعهداتش عمل نکرد پس چه استدلالی برای اسنپ بک وجود دارد؟

بروجردی : در صورت بازگشت اسنپ بک، جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از منافع خود از همه اهرم‌ها استفاده خواهد کرد.

متقی : بحثی که تروئیکای اروپایی به راه انداختند، تکمیل راهکارهای پس از جنگ است و اروپایی‌ها در پناه نیروی نظامی امریکا قرار گرفته‌اند و هدف اصلی آنها محدود کردن قدرت ایران است.