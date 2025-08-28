پخش زنده
کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیردار مرکز بهداشت کیش، گفت: تاکنون نمونه مثبت ابتلا به بیماری تب دنگی در کیش ثبت نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نیلوفر صفری با اشاره به افزایش موارد مثبت ابتلا به تب دنگی در هرمزگان گفت: پشه آلوده به بیماری تب دنگی تاکنون در کیش مشاهده نشده است.
او افزود: با توجه به افزایش موارد ابتلا به بیماری تب دنگی در استان، نگرانیها در خصوص ورود افراد مبتلا به کیش وجود دارد.
نیلوفر صفری با اشاره به اهمیت سلامت عمومی ساکنان و گردشگران از اجرای مراقبتهای گسترده در سطح کیش خبر داد و گفت: کارشناسان مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت کیش در مبادی ورودی دریایی و هوایی مستقر و براساس نظام سلامت سندرومیک، افراد را پایش و براساس دستورالعملهای اجرایی وزارت بهداشت، مراقبتهای فعالی را در گروههای هدف و پرخطر انجام دادهاند.
کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت کیش، افزود: تاکنون نهصدو شصت و دو نفر از نظر بیماری تب دنگی در کیش بررسی شدند و این افراد دارای علائم و سابقه سفر به مناطق پرخطر هستند و خوشبختانه تاکنون نمونه مثبتی ثبت نشده است.
نیلوفر صفری با اشاره به اجرای طرح مراقبت خانه به خانه گفت: کارشناسان مرکز بهداشت کیش در دو نوبت صبح وعصر و خانه به خانه، مراجعه و با آموزش چهره به چهره به ساکنان و پخش بروشورهای آموزشی و بررسی منازل، زیستگاههای لارو پشه آئدس را شناسایی و نسبت به بهسازی محیط آموزشهای لازم را به شهروندان آموزش میدهند.
او افزود: طرح پایش صنوف با همکاری کارشناسان بهداشت محیط با هدف شناسایی و بهسازی زیستگاههای لارو پشه آئدس در پروژههای ساختمانی در حال ساخت و مکانهای عمومی پرتردد در حال اجرا است.