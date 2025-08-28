به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نیلوفر صفری با اشاره به افزایش موارد مثبت ابتلا به تب دنگی در هرمزگان گفت: پشه‌ آلوده به بیماری تب دنگی تاکنون در کیش مشاهده نشده است.

او افزود: با توجه به افزایش موارد ابتلا به بیماری تب دنگی در استان، نگرانی‌ها در خصوص ورود افراد مبتلا به کیش وجود دارد.

نیلوفر صفری با اشاره به اهمیت سلامت عمومی ساکنان و گردشگران از اجرای مراقبت‌های گسترده در سطح کیش خبر داد و گفت: کارشناسان مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت کیش در مبادی ورودی دریایی و هوایی مستقر و براساس نظام سلامت سندرومیک، افراد را پایش و براساس دستورالعمل‌های اجرایی وزارت بهداشت، مراقبت‌های فعالی را در گروه‌های هدف و پرخطر انجام داده‌اند.

کارشناس مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت کیش، افزود: تاکنون نهصدو شصت و دو نفر از نظر بیماری تب دنگی در کیش بررسی شدند و این افراد دارای علائم و سابقه‌ سفر به مناطق پرخطر هستند و خوشبختانه تاکنون نمونه مثبتی ثبت نشده است.

نیلوفر صفری با اشاره به اجرای طرح مراقبت خانه به خانه گفت: کارشناسان مرکز بهداشت کیش در دو نوبت صبح وعصر و خانه به خانه، مراجعه و با آموزش چهره به چهره به ساکنان و پخش بروشور‌های آموزشی و بررسی منازل، زیستگاه‌های لارو پشه‌ آئدس را شناسایی و نسبت به بهسازی محیط آموزش‌های لازم را به شهروندان آموزش می‌دهند.

او افزود: طرح پایش صنوف با همکاری کارشناسان بهداشت محیط با هدف شناسایی و بهسازی زیستگاه‌های لارو پشه‌ آئدس در پروژه‌های ساختمانی در حال ساخت و مکان‌های عمومی پرتردد در حال اجرا است.