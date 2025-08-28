روزنامه صهیونیستی جروز الم پست در گزارشی ضمن تاکید بر شکست ناپذیر بودن ملت یمن تصریح کرد که اسرائیل مایل به درگیری مستقیم با یمن نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این روزنامه رژیم صهیونیستی در این گزارش نوشت: (رژیم) اسرائیل از اکتبر۲۰۲۳ در جلوگیری از شلیک موشک و پهپاد از سوی یمنی‌ها شکست خورده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: (رژیم) اسرائیل از ابتدا مایل به درگیری مستقیم با یمن نبود و تلاش کرد که این موضوع را به آمریکا واگذار کند.

جروز الم پست در ادامه به نقل از مسئولان بلندپایه صهیونیست، نوشت: یمنی‌ها در منطقه جنون آمیزتر از همه طرف‌ها رفتار می‌کنند و نبرد با آنها برای (رژیم) اسرائیل بسیار بد است، زیرا غیرقابل شکست هستند.

این روزنامه صهیونیستی افزود: مقامات آمریکایی ادعا‌های مسئولان اسرائیلی درباره شکست ناپذیری یمنی‌ها را تائید کرده‌اند.

جروز الم پست ادامه داد: مقامات (رژیم) اسرائیل با افتخار اعلام کردند که صنعا برای مدت طولانی بدون برق باقی خواهد ماند، اما یمنی‌ها در مدت کوتاهی هم جریان برق را وصل و هم موشک جدیدی به سوی اسرائیل شلیک کردند.

این رسانه رژیم صهیونیستی در ادامه به نقل از منابعی در ارتش این رژیم نوشت: یمن یک چالش بزرگ است و دستگاه اطلاعاتی اسرائیل تلاش می‌کند برای این چالش راه حلی بیابد.

جروز الم پست همچنین افزود: تصمیم دونالد ترامپ برای توقف درگیری با یمن، اسرائیل را در مقابل طوفان تنها رها کرد.

این روزنامه صهیونیستی به نقل از منابعی در ارتش اسرائیل ادامه داد: (رژیم) اسرائیل باید به صورت گام به گام یمن را از سر راه خود بردارد و، اما نفوذ اطلاعاتی در یمن بیش از آنچه سران اسرائیل انتظار دارند، زمانبر است.

این رسانه رژیم صهیونیستی در پایان افزود: توقف جنگ در نوار غزه، شلیک موشک از یمن را متوقف خواهد کرد.