سازمان بینالمللی:
قحطی در غزه عامدانه و ساختگی است
«جانتیه سورپو» رئیس سازمان بینالمللی «کودکان را نجات دهید» در اظهاراتی به وضعیت فاجعهبار در نوار غزه اشاره و تاکید کرد که قحطی در این منطقه یک قحطی برنامهریزیشده، قابل پیشبینی و ساخته دست بشر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، رئیس سازمان بینالمللی «کودکان را نجات دهید» گرسنگی دادن را سیاستی عمدی و شیوهای از جنگ در بدترین اشکال آن دانست و افزود که رژیم صهیونیستی این توانایی را دارد که همین امشب به این قحطی پایان دهد، اما درخواستهای دهها سازمان غیردولتی برای ارسال کمکها به غزه را رد کرده است.
وی با تاکید بر مسئولیت جهانی برای توقف این فجایع، گفت که هر تصمیمگیرندهای در جهان در این خصوص مسئولیت قانونی و اخلاقی دارد.
سورپو همچنین با ابراز نگرانی شدید به افزایش شمار کودکانی در غزه اشاره کرد که آرزوی مرگ دارند و افزود که بسیاری از کودکان فلسطینی در بازداشتگاههای نظامی اسرائیل نگهداری شده و در برابر دادگاههایی نظامی حاضر میشوند که استانداردهای بینالمللی را رعایت نمیکنند.
رئیس سازمان بینالمللی «کودکان را نجات دهید» از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا انتقال تسلیحات به رژیم اسرائیل را متوقف و از کمکهای نظامی به این رژیم جنایتکار خودداری کنند.
وی همچنین بر لزوم حمایت از سازوکارهای پاسخگویی و جلوگیری از همدستی در این فجایع تاکید کرد.