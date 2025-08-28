به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،آیین رونمایی از مجسمه آرش کمانگیر با حضور وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و استاندار کرمان و شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی رشید کاکاوند برگزار شد.

محمد ماموران هنرمند برجسته کشورمان،از اهالی خراسان است که این تندیس را ساخته است.

در این مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر سید عباس صالحی گفت غنای فرهنگ و تمدن ایرانی در زاویه‌ها و ابعاد بسیار متنوعی است یکی از ابعاد این ثروت سرشار ایران ثروت اسطوره‌ها است ملت‌های بی‌تاریخ یا کم تاریخ ملت‌هایی که امتداد تاریخی کهن ندارند در واقع اسطوره‌ها را کم دارند و ملت ایران با تمدن هزاران ساله از چیزهای خوبی که دارد این است که اسطوره فراوان دارد و ملتی که اسطوره دارد رویا دارد و ملتی که رویا دارد به آینده امید دارد ایران ما سرشار از اسطوره‌های به یاد ماندنی است و تک تک این اسطوره‌ها راهنما هستند برای چگونه رفتن که یکی از آنها آرش کمانگیر است.... و فرصت خوبی مهیا می‌کند برای آشنایی نسل نو با این اسطوره ها



به گفته آقای تویسرکانی شهردار کرمان بعد از مجسمه وداع سهراب و تهمینه مجسمه آرش کمانگیر که از اسطوره‌های ایرانی است اماده افتتاح شد و نماد شجاعت و فداکاری و همبستگی است و همچنان ساخت و رو نمایی از اینگونه نمادها ادامه دارد.