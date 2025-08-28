تهوری افزود: به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت مستمر بر شبکه تولید و توزیع آرد و نان، دو تیم عملیاتی مشترک متشکل از بازرسان صمت، پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و نمایندگان استاندارد و شرکت غله، اقدام به توقیف همزمان دو محموله آرد در استان کردند.

وی گفت: یک واحد تولیدی در استان که اقدام به بسته‌بندی آرد یارانه‌ای با درصد ۲۵ درصد نول مورد استفاده شیرینی‌سازان کرده بود پلمپ شد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: همچنین یک کامیون سنگین حامل این محموله‌ها در سطح شهر بیرجند توقیف شد.

تهوری گفت: متهمان به اتهام تقلب و ظن عدم رعایت ضوابط اختصاصی تولید و توزیع آرد و نان به مراجع تعزیراتی معرفی شدند و تعداد ۴۲۰ کیسه آرد توقیف شد.

وی افزود: این اقدامات با هدف افزایش کیفیت نان و جلب رضایتمندی مردم صورت گرفته است.