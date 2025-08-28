پخش زنده
۴۲۰ کیسه آرد یارانهای غیرمجاز از یک واحد تولیدی که اقدام به حمل آن در قالب دو محموله در سطح شهر بیرجند کرده بود کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: این اقدام گامی مهم در حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت نان است.
تهوری افزود: به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان و نظارت مستمر بر شبکه تولید و توزیع آرد و نان، دو تیم عملیاتی مشترک متشکل از بازرسان صمت، پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و نمایندگان استاندارد و شرکت غله، اقدام به توقیف همزمان دو محموله آرد در استان کردند.
وی گفت: یک واحد تولیدی در استان که اقدام به بستهبندی آرد یارانهای با درصد ۲۵ درصد نول مورد استفاده شیرینیسازان کرده بود پلمپ شد.
معاون بازرسی و حمایت از مصرفکنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: همچنین یک کامیون سنگین حامل این محمولهها در سطح شهر بیرجند توقیف شد.
تهوری گفت: متهمان به اتهام تقلب و ظن عدم رعایت ضوابط اختصاصی تولید و توزیع آرد و نان به مراجع تعزیراتی معرفی شدند و تعداد ۴۲۰ کیسه آرد توقیف شد.
وی افزود: این اقدامات با هدف افزایش کیفیت نان و جلب رضایتمندی مردم صورت گرفته است.