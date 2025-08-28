سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران گفت: امیدواریم ایران با آژانس همکاری کامل داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در جمع خبرنگاران درباره نظر دبیرکل سازمان ملل درباره بازگشت بازرسان سازمان ملل به ایران افزود: «خبری را که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام شده است، دیده‌ام. امیدواریم ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و به تعهدات خود عمل کند.»

با آغاز جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، نخستین تبعات جدی این بحران در حوزه روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمود پیدا کرد و بازرسان این نهاد، که بر اساس پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) ماموریت نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را بر عهده دارند خاک کشور را ترک کردند.

خبرنگاری از سخنگوی سازمان ملل پرسید: اگر کشور‌های اروپایی تصمیم به فعال کردن مکانیسم ماشه بگیرند، آیا موظف هستند به دبیرکل اطلاع دهند یا خیر؟

سخنگوی سازمان ملل ابتدا به اشتباه به خبرنگاران گفت: «برداشت من از این فرآیند این است که باید نامه‌ای به دبیرکل ارسال شود. امیدوارم این برداشت درست باشد.»

دوجاریک سپس با ارسال ایمیلی به خبرنگاران این اشتباه خود را تصحیح کرد و گفت: «برای موضوع اسنپ بک (بازگشت سریع تحریم‌ها)، باید نامه‌ای به رئیس شورای امنیت ارسال شود. نه به دبیرکل، من قبلاً در نشست خبری اشتباه گفتم.»